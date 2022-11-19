今年最火的6款大牌包，最容易买到的竟然是它！|包包|思琳|圣罗兰|马鞍包|hobo_网易订阅

每天早上10点分享关于包包的一切大家早安~之前写大牌“小废包”的时候，就和大号的编辑小妞王一讨论说，现在包包的趋势真是两极化很严重。一方面是只能装可爱的小废包层出不穷，另一方面大包回潮风越刮越猛，尤其是到了秋冬，这波潮流就更明显了。大牌热门托特我们之前也介绍过一些，今天再来盘点一波ins上明星博主们都在背的热门大包~| The Row Margaux“麂皮真是秋冬第一标签”参考价：27000元这几乎是ins上博主们人手一只的大包了，价格也和一线大牌包不相上下，出了名的贵还不好买，不得不说The Row在营销上很绝。Margaux系列在设计上延续了The Row一贯的去logo化简约风，比较常见是10、15、17三个尺寸，是的就连命名也如此直白。有不同皮质和颜色选择，但最火的是最大号17的Suede麂皮材质，在秋冬复古范儿这块是拿捏了，国内的明星比较早背它的是钟爱中古包的白百何。麂皮这种材质确实是让人又爱又恨，在搭配上是很高级时髦的必备品，不担心使用的痕迹，但又因为怕油怕水打理起来非常头疼。包型比较偏向保龄球包，是敞口的设计但在包袋两边一个连接的belt扣，能调节大小也让包包相应有变化。双手柄可以肩背，但明显手拎才能体现这种惬意随性的范儿。怎么买？The Row是出了名的不好买，可以通过一些正规的海淘网站去蹲一蹲。代购也是热门款，但建议大家一定要找熟悉靠谱的代购。| Ralph Lauren Polo ID“满满的老钱风”参考价：5990元说到麂皮包，今年很出圈的还有Ralph Lauren的这一只。虽然Ralph Lauren主业不是在包包上，但今年包包真是开挂了，之前小号的Hobo就因为高性价比（不过万）非常火，各路明星照也好看~秋冬升级变大的款式有全皮款和麂皮款，但还是麂皮款最受欢迎。大概因为踩在最近热门的老钱风上，一整个把那种不经意拿捏住了。麂皮款是在包扣、肩带的位置做了皮的拼接还能调节长度，包身是有两个月牙形状的风琴褶，整体是轻便扁身的设计，容量足够的同时也不会显得臃肿。麂皮款相对全皮款的自重也要轻一些～怎么买？部分城市有专柜，现货数量有限但官网也接受预订。他家衣服和包过季有些会打折，喜欢的朋友可以去海淘网站蹲一蹲。| YSL Icare“大包的真正风向标”参考价：32900元大牌里带起这股风潮的大包，除了Chanel 22 bag那还少不了YSL的Icare。这款包是以希腊神话伊卡洛斯Icarus命名的，包型也是以燃烧的翅膀为灵感。虽然22已经有不同的尺寸和颜色了，但Icare就坚持一个尺寸一个黑金配色。一开始看广告图的时候这款包和22一样争议不断，但也是顺应了这个大包回潮的趋势，现在它是YSL最火爆难买到的一款包了。很多人看到Icare的实物后还是蛮惊讶的，背上它有一种能装下全世界的感觉。这可能就是大包为什么热门起来的原因，有一种小包没有办法给到的安全感？卡卡前段时间也入手了，没有太介意大包压个子的问题（160左右穿平底鞋也还好）。因为Icare可以将两边收纳折叠，包包瞬间变小不少。 本以为纳帕小羊皮的自重会比牛皮友好一些，但如果装东西太多背一天下来还是会吃力～怎么买？前段时间还可以walkin买到，现在需要预定了，官网和专柜都可以。如果没有黑色大包或是对自重能接受的朋友可以蹲一蹲，目前还没有涨价~| Miu Miu Shopping Bag“垃圾袋风一路到底”参考价：19700元都说大包的风潮是香奈儿的22bag给带火的，各个大牌都在走这种“垃圾袋风”，就连一向很少女心的Miu Miu今年也有这款破圈的包。不同的是22bag是束口抽绳设计， Miu Miu这款则带有拉链，肩背的时候比较平整。Miu Miu的链条还蛮长的，单肩斜挎或是折起来变成手拿包。但如果装东西太多这个链条就勒肩膀了～最近秋冬简单升级了一款全皮款，只是肩带换成了全皮的，整体更是做旧的感觉，风格更硬朗了。一下子变成店里要排队或是vip才能提前拿到的包包了，看来风格的转变还挺重要的，韩国爱豆Somi和申宥娜第一时间背了~链条换成全皮款后整体更街头感也更中性了，ins上有男生入手，目前只看到有黑色款。怎么买？目前官网有链条款在售，直接加购就可以了~全皮款国内专柜暂时还没怎么见到，或是找靠谱的代购海淘。| Goyard Boheme Hobo“实用性价比第一名”参考价：基础色12250元，彩色14700元如果上面那些款实用性不高的话，来介绍两款上班族值得入手的大包。（点蓝字回看），有读者买到了这款热门的Hobo。@Ficowna@Tobby YuBoheme Hobo能这么火，最主要是继承了Goyard家帆布涂层材质包包的所有优点。轻便又耐造，性价比在大牌里相对也友好，而且二手市场也不怎么贬值~虽然是大包，但这款的肩带长度刚好，也不容易压个子，而且自重是今天所有包包里最轻的！拼接了皮肩带耐用还不勒肩膀，唯一“缺点”就是难买到。店里虽有包可以试背但不出售，所有Boheme Hobo都得等三个月以上。怎么买？现在听说是不接受预订了，大家也可以去官网和专柜再问问，也可能等待的时间会久一点。如果找代购的话一定记得找靠谱代购~| Celine Soft 16“推荐入手的上班包”参考价：22500元之前我们法国读者Tecdy来分享常用的上班包里，就有这只Celine的Soft 16。她这只是中号，可以装下13寸电脑，但14寸的不行～16是Hedi接管Celine之后的第一款包，名字来源于品牌总部所在的门牌号。虽然刚面世时争议不断，热度也比不上后来的凯旋门系列，但就实用性来说这个系列还挺自成一派，深受精英女性的喜爱～16系列有挺多包型的。除了有Besace马鞍包，比较常见的是硬挺一点的带手柄的16有三个尺寸。后来推出容量更大的Soft 16不一样的地方在于没有手柄，也有中号、大号和Teen三个尺寸，大表姐这只是大号～“没什么包，也不怎么买包”的高贵冷艳崔高管刚刚就买了一只Soft 16中号！送上新鲜热辣的“软硬”中号对比图：Soft 16 是上班包的首选，主要在于它的双肩带设计（teen系列是配可拆卸的宽肩带有点压个子），还有就是隔层容量都很大，收纳分层也很友好。怎么买？这款也是今天推荐的这么多包里最好买的一只了，官网可以直邮，店里也有现货可以拿下。大家按需选择。最后再来说说把这股大包风刮起来的22 Bag，我们也写过很多次了，今天就不展开说了。现在的情况是，虽然有各种新的配色比如紫色、巧克力色等出现，但现在专柜的货量少了，经典的黑色出了银扣，白字很少见到了～我很心仪22的黑色小号或中号（中号小号差别不大），因为被喜欢的博主（Alex Carl）种草了，但一直没有遇到喜欢的颜色。包包其实除了实用，对爱包的人来说也有一份安全感在，所以大包还是有一份独到的贴心能给到。你们有入手上面的大包吗？一定记得来跟我们分享包包使用感受～今日份晒好物（点蓝字回看），后台马上有读者发来同款美照：：@林意：最后还是我们的读者征集：新入手的爱包、鞋子和首饰征集每天都在进行中，后台对话框像和朋友聊天一样，发送包包美照和购买价格就可以了，期待你们的分享。小红书：你的包真好看微博：S姐带你看包；你的包真好看2021转载请联系微信：yixiangshijie01编辑、排版：xy统筹：Judy