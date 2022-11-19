村民富了村貌亮了 大家纷纷为他们竖起大拇指

“今年，村里的100亩新品种杂粮喜获丰收！我家种的玉米亩产达1900多斤，每亩增收260多元，这一切都离不开驻村工作队的辛苦付出，太感谢他们了！”11月16日，忻州市河曲县巡镇镇夏营村村民王广明高兴地说。 王广明所说的工作队是山西省住房和城乡建设厅驻夏营村工作队，2021年5月正式进驻，工作队队长兼第一书记张福前带领严蜀宇和成佼俐两名队员主动担当，在了解全村情况的基础上，明确责任分工，积极开展乡村振兴工作。三人将于明年5月结束驻村工作。 夏营村位于河曲县城东南，韩河公路沿村通过，交通便利。全村共有居民549户、1257人，现常住人口536人。村里有2800亩耕地，其中水浇地1800亩、旱地1000亩，种植业以玉米、花生、瓜菜等为主。其紧邻黄河，水资源丰富，且耕地地形相对平坦，有利于发展优质高效农业。 张福前和队员们掌握基本情况后，利用各自资源，积极与山西农业大学玉米研究所对接，就甜糯玉米、谷子、大豆等新品种的种植、加工、试验、技术服务指导等事项进行深入探讨，签订合作协议，建立了100亩杂粮新品种新技术示范基地。经与村民积极沟通，分片种植了试验田，如今喜获丰收，谷子亩产760余斤、大豆亩产530余斤，村民们心里乐开了花。 乡村振兴，基础设施是关键。驻村工作队投资5.82万元，改造村内基础设施、改善工作环境，规范办公区、学习区、生活区等区域的管理秩序，建立作息、学习、例会、请销假、组织生活、走访调研、资料归档、安全管理等制度，做到严行为守规矩。 驻村工作队还精心规划夏营村的发展前景。他们邀请省规划院到村深入调研考察，绘制了夏营村概念性村庄总体发展规划图，并围绕村庄总体规划、基础设施建设、农村公共服务、特色产业发展、精神文明建设等内容，编定了《巡镇镇夏营村美丽乡村建设方案》和涉及520余万元的建设项目方案。 在工作队的积极协调、沟通、筹备下，村里建立了“爱心”超市，引导村民通过自主劳动来赚取积分；帮助村民包销26.6万元的农副产品，解决了农产品滞销难题，增加了村民收入；专门在省住建厅机关大院设立乡村振兴帮扶专柜，对夏营村的相关特优农产品进行展销，拓宽了销售渠道；筹集14.36万元，走访慰问孤寡老人、贫困群众、老党员、学生等社会群体，为他们捐赠服装、书包、文具、足球等物品和牛奶、饮料、饼干等食品……他们所做的一件件看得见、摸得着的实事、好事，让村民纷纷竖起了大拇指。 驻村以来，工作队走访调研5300余户次，与村“两委”干部、产业带头人、脱贫群众等群体座谈交流，了解村情、生产、生活等情况。其间，重点对91户困难群众和学生发放10.8万元救助金；筹资5.2万元，积极推进农村人居环境“六乱”整治，全面提升村容村貌。安装152盏太阳能路灯，村庄得到亮化，百姓出行更方便。 如今的夏营村，民风淳朴，邻里和睦，日子越过越好，基本实现“小事不出村，大事不出镇”。 山西晚报记者 薛建英