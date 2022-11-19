波兰称俄导弹落入其境内致2人死 俄称波兰声明是蓄意挑衅|北约|美国|五角大楼_网易订阅

参考消息网11月16日报道 据俄罗斯卫星社报道，波兰媒体引述消息人士报道称，数枚导弹于当地时间15日落入波兰卢布林省境内，导致2人死亡。据称，2枚导弹在波兰境内临近乌克兰边界的卢布林省击中一台烘谷器。警方和军队已经抵达现场。消息人士称，波兰战机已经从一处机场升空。波兰政府发言人穆勒表示，波兰总理莫拉维茨基在安全局与安全防御委员会成员召开会议。一些部队的战备已加强。穆勒说：“因所出现的情况，实行了在这种情况下所规定的程序，包括决定提高波兰境内一些军事单位的战备，并提高其他强力机构一些分队的战备。”针对波兰方面的说法，俄罗斯国防部15日宣布，波兰关于俄罗斯发射的导弹落入该国境内的声明是蓄意挑衅，目的是使局势升级，乌波边境并没有俄罗斯发射导弹袭击的情况。俄国防部称，“波兰媒体和官方关于俄罗斯导弹落入波兰村镇的声明，是蓄意挑衅，目的是导致局势升级。俄罗斯武器没有在乌克兰和波兰边境地带进行袭击”。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，他不掌握有关波兰爆炸事件的信息。值得注意的是，美国以及北约的表态比较谨慎。北约理事会会议将于11月16日在在布鲁塞尔举行。据俄罗斯卫星社报道，美国国家安全委员会发言人阿德里安娜·沃森11月15日表示，白宫了解到有关导弹落入波兰的消息，并正与波兰政府合作收集更多信息。美国将“确定发生了什么”，或者应采取哪些“相应的下一步措施”。五角大楼则表示，在导弹疑似坠入波兰情况下，将根据有充分机会澄清的事实来采取行动。同时，美国防部发言人称，在获得事实之前，五角大楼不会谈论《北约宪章》第5条的适用性问题。该条规定：缔约各方同意，对欧洲或北美的一个或多个缔约国的武装攻击将视为对其整体的攻击。北约秘书长斯托尔滕贝格在与波兰总统杜达交谈时表示，他正跟踪局势，并与盟国协商。斯托尔滕贝格在推特上写道：“与我对有人员死亡表示哀悼。北约正跟踪局势，盟国正开展密切协商。”他表示，重要的是“确定”波兰领土上事件的“所有事实”。