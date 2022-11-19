10月各线城市商品房价环比下降 ，这5个城市二手房还在涨|新房|二手房交易|一线城市|楼市_网易订阅

资料图今年楼市“银十”爽约，房地产市场下行态势还在持续。国家统计局16日公布的70个大中城市商品住宅销售价格变动情况数据显示，2022年10月，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数增加，各线城市商品住宅销售价格环比下降，一线城市同比上涨、二三线城市同比降幅略扩。其中，一线城市已经连续两个月出现新房房价环比下跌现象；10月份，一线城市的二手房价格环比也由持平转为下跌。10月，全国商品房销售面积和金额同比降幅均在两成以上，且降幅较9月分别扩大7.1和9.5个百分点，1～10月全国商品房销售面积的累计同比降幅亦略有走阔。“下一步要支持刚性和改善性住房需求，推动房地产市场持续企稳，推动平稳健康发展。” 国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖15日在新闻发布会上称。热点城市二手房市场分化10月份，一线城市二手房价格进行下跌通道，这是从去年12月开始，首次出现环比下跌。其中，上海二手房价格由9月环比上涨0.5％转为下跌0.4％；广深两地二手房价格环比分别下跌-0.7％和-0.2％，下跌趋势延续均超过3个月。深圳二手房价格环比跌幅虽在缩小，但克而瑞地产研究相关研报显示，截至10月，深圳在售项目有五六成出现降价现象，且占比仍有不断上升趋势。二线热点城市二手房价格也出现走弱。以合肥为例，10月份，新房价格环比涨幅位居70城第二，但二手房价格环比由上涨0.2％转为下跌0.1％。“10月份，只有5个城市二手房还在涨价，即成都、南充、烟台、北京和徐州。总体上说，10月份二手房涨价的城市数量是今年最少的，从这个指标说，市场压力不小。各地虽然也传出一些二手房交易火热的消息，但都是暂时性的。新房行情偏弱，二手房也明显会受影响。”易居研究院智库中心总监严跃进称。他表示，后续各地要更积极地推进二手房交易免个税、二手房不限售等政策，以更好激活二手房交易市场。不同于成交价的整体走弱，中泰证券认为，今年5月以来，核心城市二手房销售规模已开始持续复苏。但中泰证券也表示，二手房交易只是存量商品房交易的过程，由二手房交易带来的改善性需求，需要等待新房供应放量后，在新房成交数据中体现。“在目前宽松的房地产调控环境下，从目前二手房前置复苏的背景来看，二手复苏传递至新房可期。”政策效果尚不明显9月末多部委集中出台全国性楼市普惠政策，以降低居民购房成本。进入10月，地方积极跟进，但多地纾困政策尚未明显见效。根据央行及银保监会在9月29日出台的差别化住房信贷新政，对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。受此影响，10月份，地方限贷政策逐步放松，相关优化手段包括降低商贷首付比例、降低个人住房贷款利率下限、开展组合贷款、优化“认贷认房”等。其中，武汉、济宁、天津、包头、石家庄、昆明、泸州、大理、大连、温州、荆州等逾10城陆续将首套房贷款利率降至 LPR-35BP或 LPR-40BP 不等。杭州、宁波、无锡、东莞等多地将首套公积金贷款利率降低15BP，5年以下和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。据中指研究院统计，截至10月底，已有超20城下调首套商贷利率下限至4%以下，包括武汉、天津等二线城市，超百城下调首套公积金贷款利率。但这些政策并未在市场上有显著的积极反馈。10月份，有58个城市新房价格环比回落。第一财经梳理发现，新房房价下跌的城市数创近11月以来新高。各线城市新房价格均出现回落。其中，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，降幅与上月相同；二线城市新建商品住宅价格环比下降0.3%，降幅比上月分别扩大0.1；三线城市新建商品住宅环比分别下降0.4%，降幅均与上月相同。在符合央行和银保监会“929”新政、新房价格在6～8月环同比连续下跌的8个二线城市（哈尔滨、兰州、武汉、大连、天津、石家庄、昆明和贵阳）中，10月份，这些城市新房价格环同比继续回落。其中，大连新房价格的环比跌幅达到-1.2％，为70城之最；武汉和哈尔滨两地的同比跌幅则连续两个月位于-6.1％～-8.0％。不过，一些热点城市的新房价格继续企稳。根据国家统计局数据，10月份，一线城市中，京沪两地新房价格分别环比上涨0.4％和0.3％，涨幅较上月扩大；二线城市中，杭州、合肥、成都等地价格涨幅也居于高位。当月，南充新房价格环比涨幅达到1％，居70城榜首。