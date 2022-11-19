10月70城新房价格：58城环比下跌 一二三线均降

中新社北京11月16日电 (记者 庞无忌)10月中国主要城市房价跌势加深。中国国家统计局16日发布的数据显示，10月，70个大中城市中，新建商品住宅价格环比下跌的城市有58个，上涨的城市有10个，持平的城市有2个。其中新建商品住宅价格下跌的城市较上月增加4个。从房价变动幅度来看，易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，据官方数据测算，10月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比跌幅为0.4%，较9月扩大0.1个百分点；同比下跌2.4%。当前70城新房价格平均指数环比下跌已持续14个月，同比下跌持续7个月。从近月来的房价表现来看，严跃进表示，北京、上海、杭州和成都的新房价格相对稳健，其他城市普遍有降温压力。当月，一二三线城市新房价格环比均处于下跌区间。10月，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，降幅与9月相同。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比9月扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与9月相同。58安居客房产研究院分院院长张波表示，量在价先，受整体销售数据下滑影响，10月房价总体下行的趋势还在延续。房价的变化趋势显示出目前市场已处于阶段性底部，后续随着政策不断加码，尤其是随着房地产金融等大力度政策落地、“第二支箭”同步发力，市场的复苏也正在酝酿之中。诸葛找房数据研究中心高级分析师陈霄认为，进入10月，尽管政策利好不断输出，但是尚未触达市场端，加上多地疫情反复，房地产市场恢复不及预期。她预计，随着11月一系列重磅政策陆续推出，接下来两个月房地产市场修复进程有望加速，市场将迎触底回升转折时刻，价格跌幅也将有收窄空间。