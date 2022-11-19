汉兰达、冠道、途昂X突然表情严肃 一汽-大众 揽巡来了！|suv|上汽大众|途昂x_网易订阅

一汽-大众 揽巡（参数丨图片）的外观设计突破了家族式的风格造型，在诸多品牌都强调家族统一风格的时候，而大众却独树一帜，另立新风。揽巡外观犹如一头健硕公牛，肌肉饱满，充满力量，而且线条优美，曲线流畅，给人一种刚柔并济的高妙感觉，相信绝大部分人看了这个外观都会叹为观止，真不愧是一汽-大众燃油车的收官之作。汉兰达、冠道、途昂X突然表情严肃 一汽-大众 揽巡来了！在中大型SUV市场上，丰田汉兰达，本田冠道、UR-V、上汽大众途昂X，是细分市场主力，一汽-大众 揽巡的上市，毫无疑问会让这个细分市场竞争更加激烈，消费者可以有更多的选择。揽巡的意思，难道是揽胜+陆巡吗？不禁让人好奇，它究竟有啥大招？作为同级最宽的SUV，揽巡的宽度达到2015毫米，如果是两个正常身材的女生，坐在车辆的左右两侧，可能需要使劲伸伸手才能摸到对方，堪称“最横SUV”。一汽-大众 揽巡，很有可能是一汽-大众的最后一台燃油车，作为燃油车的绝唱，必然要精益求精，至善至美。一汽-大众 揽巡的目标群体为高收入的精英群体，平均年龄大约35岁，揽巡似乎在追求好看皮囊与有趣灵魂的完美结合，为用户提供更美妙的用车体验。一汽-大众 揽巡搭载2.0T发动机，分为330和380两个版本，330版本为两驱，非常值得推荐的是380R-line版本，动力充沛，底盘有韧性，而且是全时四驱。市面上这个价位全时四驱车型并不多见。R-line版本当中最值得推荐的就是巡游版，它配备了IQ.Drive辅助驾驶系统，包含车道偏离预警、车道保持系统、车道居中保持、道路交通标志识别、主动刹车等功能，灵敏度很高，自适应巡航系统能够在长途驾驶中有效降低驾驶员疲劳程度，降低交通事故发生概率。它配备了运动、经济、标准、越野、雪地以及自定义六种驾驶模式，不管是何种路况，总能让你找到一种得心应手的驾驶风格。在舒适性方面，它配备了全景天窗、皮质座椅、主驾驶的座椅通风、电动调节、自动空调、车载空气净化器、车内PM2.5过滤装置等等，日常需求的配置几乎一样不落。一汽-大众 揽巡正在预售阶段，值得一提的是，预售期间，首发版可以在巡游版基础上0元享受万元豪华装备包，包括Top View全景可视泊车系统、自动防眩目外后视镜、21英寸锋芒铝轮辋、14扬声器哈曼卡顿品牌音响（含低音炮）和后排隐私夹层降噪玻璃等，是不是感觉很超值呢？一汽-大众自1991年成立以来，在中国汽车工业史上，一直担任先锋军的角色，精良的机械，韧性的底盘，始终是一汽-大众稳站潮头的核心优势；善于倾听消费者的声音，不断满足用户的新需求，也是一汽-大众披荆斩棘、不断前进的重要支撑。自2018年四月，一汽-大众布局第一款SUV，仅用不到四年时间，就创造了SUV家族100万台的销量。作为一汽-大众燃油车的收官之战，一汽-大众 揽巡不仅为市场提供了一款更加尽善尽美的产品，也必将为一汽-大众SUV家族的销量更上一个台阶奠定重要基础。让我们一起期待揽巡11月18日20点的正式上市吧！如果您想花30万左右买一款大五座SUV，您会选择哪个车型呢？一汽-大众 揽巡能否让你怦然心动呢？欢迎大家在评论区交流您的看法！