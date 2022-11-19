“棉袄”要让位了，这件“皮革毛外套”才是炸街标配，又暖又洋气|皮衣|羊羔毛|皮袄_网易订阅

不管是年轻人还是中年人，都不要还没感受到初冬的美好，就用一件老土又臃肿的棉袄，让属于冬季的浪漫、时尚戛然而止。气温越低，我们在穿衣上越要兼顾保暖与时髦，更好凸显气质，还能远胜同龄人。那么不穿棉袄，我们该穿什么呢？建议你准备好皮革毛外套。众所周知，时尚是个轮回，这个冬季，“棉袄”要让位了，这件“皮革毛外套”才是炸街标配，又暖又洋气，一起来看看吧！一、“皮革毛外套”长啥样？很多人或许对皮革毛外套不太熟悉，认为它就是皮衣，其实皮革毛外套与皮衣还是有很大差别的，一起来看看这款外套长啥样吧！皮革毛外套与皮衣的最大不同在于它采用拼接设计，外层是御寒不羁的皮革面料，内衬则采用扎实厚重的羊羔毛材质，可以说是集帅气、优雅、时尚与保暖于一身了。这样一款外套在冬季能够赋予你更多温暖，出街不怕被冻得瑟瑟发抖，而且采用羊羔毛里衬的机车皮袄，整体上也更具层次感，不呆板，时髦又率性，怎一个好字了得？二、“皮袄”怎么选？帅气有型的皮革羊羔毛外套，不仅比皮衣保暖，与棉袄相比，它也更加酷飒有型，极具时尚价值，保暖、实用能力也更胜一筹。但买皮袄要注意下面这些要点。1、买短少买长因为皮袄里面采用了厚重结实的羊羔毛材质，保暖但易显臃肿，所以在选择款式上，建议你多买相对更好驾驭、轻便不压个子的短款。这样一款短外套也更具时尚感，匹配高腰长裤就能优化身材比例，穿出大长腿，向来是时髦精们出街的标配。2、买经典色系，不选彩色、花色另外就是要关注颜色选择，虽然当下羊羔毛皮袄款式越来越多，但经典难以过时，在时尚圈，还是简洁有型的搭配更高级，而非哗众取宠。我们可以多穿黑色款式、驼色款式、棕色款式，这些都蛮经典耐看，是打造高级look的理想选择。3、关注领型这款皮革短外套穿上身层次感强，主要是里外面料差异大，皮革、羊羔毛形成对比，碰撞出时尚火花。在选款时，需要多买小翻领或者大翻领款式，提升层次感，又显得飒爽酷帅，气场十足。三、“皮袄”搭什么裤子、鞋子？年轻人、中年人若想将皮袄穿出时尚感，还得注意裤装、鞋履选择，一起来看看时髦精们的示范吧！1、搭配小白裤黑色羊羔毛皮袄酷帅有型，是最经典的款式，若是担心穿起来沉闷严肃，那么不妨匹配白色高腰长裤，要记得选择小脚款式或者直筒款式，与厚重的皮袄形成宽窄对比。另外，内搭、小白裤顺色思路也可以运用起来，穿出高挑身材。2、搭配小黑裤很多走极简酷帅路线的时髦精们，会用小黑裤匹配黑色皮袄，显得飒爽不羁。推荐大家多选直筒剪裁的黑色西裤、黑色皮裤，要比黑色紧身皮裤更加简洁利落，没有那么油腻。另外要注意一点，皮袄要敞开穿，凸显出造型的洒脱与自在。3、搭配蓝色牛仔裤在冬季，皮袄的正确打开方式还有皮袄+蓝色牛仔裤，同样建议你选择直筒剪裁的蓝色九分牛仔裤，直筒剪裁可以修饰腿型，同时保持简洁利落的外观。九分设计运用在直筒裤上，在搭配鞋子上的选择更多，像配球鞋打造露脚踝造型，配瘦瘦靴打造利落保暖造型，都蛮洋气。4、搭配瘦瘦靴靴管细窄、靴面平滑的黑色短靴毋庸置疑与皮袄天生一对，加强稳重飒爽的风格不说，还能穿出笔直长腿，显身材优越。黑色短靴适合衔接直筒裤，如果选择黑色紧身裤，那么建议搭配黑色膝下长筒靴。5、搭配球鞋羊羔毛皮外套在鞋子搭配上，选择并不多，很多潮人要么匹配靴子，要么匹配球鞋。若你想要打造休闲不羁的造型，那么就选择帆布鞋、小白鞋吧。这次为大家分享的内容就到这里了，入冬后棉袄让位了，上面这款皮革毛外套才是真时髦，赶快学学潮人的搭配思路吧！本文由虎哥原创，图片均来源于网络，如有侵权请联系删除，如需转载请注明出处，抄袭必究！